Homem com câncer no cérebro se emociona ao acompanhar o nascimento do seu filho

Testemunhar o nascimento do filho foi um momento emocionante para um jovem americano. Cagney Wenk tem um câncer raro no cérebro e soube de médicos que não viverá por muito tempo. Por isso, mesmo internado, ele fez questão de ver de perto sua companheira dar à luz seu primogênito. O momento, que levou pai, mãe e toda equipe médica às lágrimas, foi compartilhado em vídeo pela fotógrafa Sarah Boccolucci nas redes sociais.

Três semanas antes do parto, Wenk soube de seus médicos que seu câncer era muito agressivo e já estava no último estágio, apesar de todo o tratamento para combater a doença. Mesmo sem poder fazer longos deslocamentos, ele foi autorizado por seus médicos a acompanhar o parto do filho, no mesmo hospital onde está recebendo tratamento.

