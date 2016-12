Homem compra câmera fotográfica antiga e descobre fotos surpreendentes dentro dela

Um homem de 38 anos apaixonado por fotografia decidiu comprar uma câmera antiga em um site de vendas on-line e foi surpreendido quando descobriu um filme antigo repleto de fotos em sua nova aquisição. A câmera, adquirida de um vendedor em Birmingham, na Inglaterra, continha dez imagens que Alex Galmeanu acredita ser dos anos 1970 e mostram um casamento no campo de uma família escocesa.

Desde que tomou conhecimento da descoberta, Galmeanu está a procura do casal e espera poder devolver as fotografias aos antigos donos. “Seria incrível encontrar essas pessoas depois de todos esses anos e devolver as fotos, mas eu sei que isso pode ser algo difícil.”

