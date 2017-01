Homem compra centenas de exemplares de jornal para ninguém ler sobre sua prisão

O dono de um jornal, com edição semanal, no estado de Nova York (EUA), disse que um homem comprou centenas de exemplares da publicação com o objetivo de impedir que as pessoas lessem sobre sua prisão por dirigir embriagado.

Joseph Talbot foi preso em 29 de dezembro no condado de Wayne. Na delegacia, o detido se recusou a registrar suas digitais e a posar para fotografia oficial (o tradicional mugshot), chamando os policiais de “bundões”.

O “Times of Wayne County”, que tem circulação de 12 mil exemplares, conseguiu um foto do mugshot – Joseph acabou cedendo – e a publicou juntamente com a história da sua prisão.

Ron Holdraker, dono do periódico, comentou que Joseph comprou quase mil exemplares (cada um a US$ 1,25 – R$ 4).

Provavelmente, Joseph desconhece a internet. A história está também no site do jornal.

