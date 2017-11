Homem de 28 anos morre em acidente em Rio Grande, no Sul do Estado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um acidente que resultou na morte de uma pessoa no início da madrugada deste domingo (26), em Rio Grande, no Sul do Estado. A saída de pista de um veículo Fiat Strada, de cor preta, com placas de Rio Grande, resultou na morte de um homem de 28 anos, natural de Jaguarão/RS.

O acidente ocorreu no Km 21,1 da BR-392, por volta das 1h, próximo a localidade dos carreiros. Conforme os agentes, o veículo se deslocava no sentido Pelotas x Rio Grande quando perdeu o controle, rodando e saindo da pista. A causa para o acidente teria sido o excesso de velocidade.

Foi verificado que o condutor possuía 34 infrações de trânsito, dentre elas excesso de velocidade, disputar corridas e manobras perigosas. O local foi isolado e o trânsito permanece controlado mas liberado pelos policiais rodoviários federais com velocidade reduzida, aguardando a perícia para demais procedimentos.

Deixe seu comentário: