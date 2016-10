Homem de 48 anos precisa ser resgatado após ficar entalado em uma lixeira

Um homem de 48 anos precisou ser resgatado após ficar entalado em uma lixeira. Ele entrou na lixeira para tentar recuperar um saco que ele acreditava conter roupas.

Ele ficou preso no interior devido a um mecanismo da porta basculante que se destina a impedir que as pessoas entrem nas lixeiras. De acordo com a polícia, o homem é da nacionalidade romena. “Não sei como ele conseguiu entrar lá”, disse o policial que ajudou o homem a sair da lixeira.

A cena foi registrada em Múrcia, na Espanha.

