Homem de 55 anos é preso por estuprar a filha, de 13 anos

Um homem de 55 anos foi preso suspeito de estuprar a filha, de 13, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a adolescente contou que dormia em seu quarto, quando o pai entrou e começou a acariciá-la.

Ainda segundo o relato aos militares, a vítima afirmou que o homem não prosseguiu com o estupro porque uma irmã dela, de 29 anos, chegou e o expulsou do quarto. A menina relatou ainda que, momentos depois, ela molhava algumas plantas no quintal e o pai voltou a fazer insinuações sexuais. Com medo, ela disse que fugiu para a rua até a chegada de sua mãe.

Para os militares, a mãe afirmou que o homem estuprou outra filha, que na época tinha oito anos. O flagrante por estupro foi confirmado, e ele foi preso. (AG)

