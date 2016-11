Homem de 68 anos se prepara para casar pela nona vez e conquista a internet

Neste mês, Fábio Júnior se casou com a bancária Fernanda Poscucci, que já foi presidente de um fã clube da estrela da música. Foi o sétimo casamento dele, aos 63 anos. Mas o cantor não é páreo para o inglês Ron Sheppard, de 68 anos. Ele está noivo e se prepara para se casar pela nona vez.

Ron conheceu a filipina Cristel Marquez, de 27 anos, quando a operadora de telemarketing tinha 15 anos. Na época ele era casado com Wan (esposa número 7) e morava na Tailândia.

Ron ficou solteiro pela última vez após a (ex)-esposa flagrá-lo na cama com uma massagista em novembro do ano passado durante viagem pelo Oriente Médio. A solidão não durou muito. No réveillon, o inglês pediu Cristel em casamento. Em reportagem do jornal “Sun”, Ron disse esperar ficar “casado para sempre” com a filipina, que tem um filho, de 8 anos. O inglês não para de conquistar seguidores na internet. (AG)

Comentários