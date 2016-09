Homem de 77 anos atira em três idosos e se mata logo depois

Um homem de 77 anos atirou em três pessoas em um condomínio para idosos onde morava, matando uma delas e se suicidando logo depois, quando policiais se aproximaram dele. Uma das vítimas foi baleada dentro do condomínio e as outras duas foram atingidas do lado de fora.

O autor dos disparos, Larry Rosenberg, fugiu armado com uma pistola e um rifle. Ele se matou quando policiais se aproximaram dele em um bairro a menos de 2 quilômetros do local. Nenhum motivo foi apresentado para o crime, mas uma mulher que conhecia Rosenberg disse que ele estava cada vez mais “distante”.

“Ele começou a ficar mais e mais distante, reclamando do condomínio e das pessoas e meio que se afastava, se isolando cada vez mais”, disse Margaret Rosso. O caso aconteceu em Cheyenne, capital do Estado de Wyoming, nos Estados Unidos.

Comentários