Homem de 78 anos é preso por estuprar crianças na Região Metropolitana

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Canoas, coordenados pelo delegado Rafael Soares Pereira, localizaram o possível esconderijo de um homem suspeito de estupros no município. Mandado de prisão preventiva foi cumprido contra o homem, de 78 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo investigações, o homem possuía um pônei e somente autorizava as crianças a andarem no pônei se aceitassem os abusos. As diligências investigativas levaram os policiais ao município de Nova Santa Rita, onde o suspeito estava escondido.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional.

Deixe seu comentário: