Homem de 92 anos que tem 97 mulheres diz que ainda deve se casar mais vezes

A história de um senhor idoso de 92 anos está chamando atenção da imprensa. Mohammed Bello Abubakar é famoso na Nigéria, onde vive, por um fato bastante polêmico: ele é casado com 97 mulheres. A conta seria ainda maior, se ele não tivesse se divorciado dez vezes.

“Eu só tenho 97 mulheres. Vou me casar mais. Vou continuar casando enquanto estiver vivo”, afirmou. Abubakar é muçulmano e ressalta que só se casou muitas vezes porque está atendendo a um pedido divino. Mesmo assim, religiosos islâmicos de seu país o criticam e dizem que um homem pode se casar, no máximo, com quatro mulheres. E só se puder sustentá-las.

O polígamo já chegou a ir preso acusado de “criar tensão” onde vive por causa de seus casamentos. Mas, o idoso não se importa com os críticos de seu “estilo de vida”. “Quero avisar aos que lutam contra meus casamentos que essas pessoas estão agindo contra a vontade de Deus, nosso criador”, disse Abubakar.

