Homem denuncia escola que suspendeu sua sobrinha por causa da roupa e fala em preconceito

As fotos de uma menina de 9 anos estão viralizando na internet depois que ela foi suspensa da escola por causa da roupa que estava usando. O tio dela, Robbie Nettles, publicou um texto no Facebook, afirmando que a escola barrou a criança por achar que ela estava vestida de maneira inapropriada, mas ele viu preconceito na decisão. Outra aluna com o mesmo tipo físico teria sofrido a mesma punição.

“A barriguinha da minha sobrinha de OFENDE? Obviamente, seu traje era muito justo. Era ofensivo o suficiente para mandá-la para a suspensão na Escola Primrária Brookhaven. Aparentemente, é aceitável envergonhar uma criança por causa do corpo dela. Minha sobrinha pode não estar no peso ideal, mas ela não está mostrando nada inapropriado”, escreveu.

Ainda segundo Nettles, a sobrinha estava usando uma camiseta cinza com desenho e uma legging de outro tom. A irmã dele foi chamada à escola e levou para a filha outra roupa, que também não foi aceita. Pelas normas da escola, “calças legging ou coladas não são permitidas e as camisetas devem ter tamanho apropriado”.

“Se a escola está tão preocupada com a aparência das crianças, deveria implantar o uso de uniformes. Códigos de vestimentas estão abertos a interpretações e abusos. Esse abuso foi demonstrado pela Escola Primrária Brookhaven. Esse castigo parece apropriado pra vocês?”

O superintendente da Brookhaven disse que “não pode comentar uma situação que envolve alunos, mas disse que a escola seguiu os procedimentos delineados no seu manual sobre violações do código de vestimenta”. O caso aconteceu no Mississippi (EUA).

