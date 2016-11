Homem descobre cÃ¢ncer apÃ³s extrair dente e morre em menos de um mÃªs

A morte de um cabeleireiro está comovendo as redes sociais. Marcio Fejoles, 38 anos, morreu de câncer de pulmão. Ele descobriu que estava com a doença dias depois de extrair um dente. Fejoles apresentou hemorragia e procurou o dentista que havia feito a extração. Mesmo sob efeito de medicamentos, o quadro se agravou e ele procurou por ajuda médica. Foi quando descobriu que havia contraído uma bactéria e precisou passar por uma série de procedimentos.

O estado de saúde Fejoles, no entanto, não apresentou melhora e ele voltou ao hospital, onde passou por uma bateria de exames. Foi quando descobriu uma lesão no estômago e o câncer no pulmão, já em estágio avançado. O cabeleireiro chegou a iniciar o tratamento, mas não resistiu. Ele morreu menos de um mês após a descoberta da doença.

