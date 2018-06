O comerciante de origem indígena Kal Patel, dono de uma loja nos Estados Unidos, devolveu um bilhete de loteria premiado no valor de US$ 1 milhão, que havia sido esquecido por um cliente. Em entrevista, ele disse não ter se arrependido do gesto: “Coisas boas voltam para ajudar você e coisas ruins voltam para persegui-lo”.

