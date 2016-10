Homem doa parte do fígado para desconhecida sem saber que salvava a vida de sua futura esposa

Um homem que decidiu doar parte de seu fígado para uma completa estranha não pensava que estava, na verdade, salvando a vida de sua futura esposa.

A jovem tinha 27 anos quando foi diagnosticada com um sério caso de hepatopatia em Chicago, nos Estados Unidos. “Eles imediatamente me disseram que eu ia precisar de um transplante.” O inspetor público ouviu a história de da moça certo dia no seu horário de almoço: “Eu passei quatro anos na Marinha e aprendi que nunca devemos fugir de nada. Então, eu disse a mim mesmo, ‘Hey, se eu puder ajudar, eu vou ajudar”.

Após os testes de compatibilidade darem positivo, os dois realizaram o transporte na Universidade de Illinois, se apaixonaram e estavam casados 18 meses depois.

