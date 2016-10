Homem é assaltado enquanto fazia transmissão ao vivo pelo Facebook

O ambientalista João Batista Moreira Souza, mais conhecido como João das Águas, foi assaltado enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook. Nas imagens, é possível ver o criminoso chegando armado e anunciando o assalto. “Já era. Dou um tiro se você não me der o celular. Passa o celular, já era”, diz o criminoso, com a arma apontada para a cabeça de Souza. O bandido levou dois celulares, o carro e uma blusa com 200 reais.

O caso aconteceu em Londrina, no Paraná. Durante a transmissão, ele fazia críticas ao governo local. Ao fim do vídeo, é possível ver um homem correndo com uma camisa branca em direção ao ambientalista. É quando o assalto é anunciado. Veja o vídeo. Nos comentários, os internautas que assistiam à transmissão prestaram solidariedade ao ambientalista.

Após o assalto, Souza escreveu que não iria se apavorar por causa do crime. “Levei um susto terrível, um trauma, mas eu não vou deixar ele me dominar. Não vou deixar de curtir nossos lagos e nossos vales jamais.”

