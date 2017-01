Um homem foi morto a tiros, por volta das 7h desta segunda-feira (02), na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Ele dirigia um Omega com placas de Teutônia no sentido interior-Porto Alegre, conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Os disparos foram efetuados por um homem que estava em outro veículo. Após os tiros, o Omega colidiu contra o canteiro central da rodovia. O assassino fugiu. O caso está sendo investigado.

