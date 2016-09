Homem é assassinado dentro de casa após ser acusado de assediar crianças

A polícia investiga o assassinato de um homem, ocorrido dentro da casa onde ele morava. Eduardo Santos Silva, 42 anos, que era cadeirante, foi encontrado com marca de tiro no rosto. Segundo informações que circulam nas redes sociais, ele teria sido executado após ser acusado de pedofilia.

Nas redes sociais circulou um vídeo que supostamente mostra a execução de Silva. Nas imagens, de apenas 8 segundos, um homem cadeirante admite a culpa por um fato que não fica claro. “Eu errei. Errei porque me deixei levar pela aparência. Como todo mundo erra, eu errei”, diz o homem.

Uma outra versão do vídeo, que dura cerca 48 segundos e não tem áudio, mostra a suposta execução do homem com um tiro no rosto. A ação teria sido filmada por um segundo suspeito. Silva morava na cidade de Simões Filho, na Bahia.

