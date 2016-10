Homem é atacado por urso duas vezes no mesmo dia e consegue sobreviver

A história de um homem de 50 anos viralizou na internet. O americano Todd Orr sobreviveu a dois ataques de urso no mesmo dia enquanto fazia uma trilha. Ensanguentado após ser atacado por uma fêmea que caminhava com os filhotes, ele conseguiu publicar um vídeo no Facebook para contar o que havia acontecido antes de seguir para um hospital.

“A vida é uma droga em países que têm ursos”, diz Orr na gravação enquanto mostra o rosto, braços e ombro feridos após as duas investidas do animal. “Eu caminhei por alguns quilômetros e agora vou para o hospital. Spray contra ursos nem sempre funciona”, acrescenta.

Orr ainda relatou o caso. Segundo o americano, tudo começou enquanto ele fazia a caminhada quando avistou uma fêmea com dois filhotes. Ela também o viu, mas, inicialmente, se afastou. No entanto, para a surpresa dele, ela começou a correr na direção dele e, momentos depois, já estava atacando com mordidas.

“Coloquei meu rosto no chão e passei meus braços ao redor do meu pescoço para me proteger. Ela estava em cima de mim e mordia meus braços, ombros e mochila. A força de cada mordida era como de uma marreta com dentes”, relembra. “Ela até parava por alguns segundos, mas então mordia novamente. De novo e outra vez. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, ela se foi.”

Determinado a voltar ao carro, ele seguiu pela trilha de 5 quilômetros sem olhar para trás, porém, depois de dez minutos de caminhada ele percebeu que estava sendo seguido pelo animal. “Ela me seguiu pela trilha ou cortou caminhou pelas árvores e, do nada, veio atrás de mim. Qualquer que seja o caso, ela estava instantaneamente me atacando outra vez. Eu não podia acreditar que isso estava acontecendo pela segunda vez! Por que eu? Eu tive sorte no primeiro ataque, mas agora questionava se eu seria capaz de sobreviver ao segundo.”

Ensanguentado, ele conseguiu chegar ao início da trilha e dirigir até um hospital. Saldo do dia: dois ataques de urso que deixaram vários ferimentos pelo corpo, incluindo um osso quebrado e uma grande cicatriz na cabeça, além de vários ferimentos na parte superior do corpo.

Apesar de tudo, ele finaliza: “Não foi o meu melhor dia, mas eu estou vivo”. Orr foi atacado em Ennis, no Estado de Montana (EUA).

