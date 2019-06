Por volta das 7h45min deste sábado (1º) no quilômetro 249 da BR-287, um homem morreu vítima de atropelamento em Santa Maria. Envolvido no acidente um veículo modelo Hyundai Veloster no sentido São Pedro do Sul – Santa Maria.

O motorista foi encaminhado para o Pronto-Atendimento Municipal do bairro Patronato. Quando localizado pelos policias ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

A vítima, que morreu no local, ainda não foi identificada.

