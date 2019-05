Homem é baleado após roubo de carro e troca de tiros em Alvorada

A Brigada Militar apreendeu um jovem de 15 anos e balearam um maior de idade nesta segunda-feira (27). O caso ocorreu no bairro Intersul, no município da Região Metropolitana. Ao atenderem uma ocorrência de roubo de veículo, os policiais militares se dirigiram à região e localizaram o carro com dois indivíduos. Ao avistarem a polícia, os criminosos fugiram e trocaram tiros com o a BM.

Após, os fugitivos colidiram com outros dois veículos, na rua Frederico Dihl, na frente da Lagoa do Cocão, deixando feridos. A Samu e o Corpo de Bombeiros socorreu as vítimas. A dupla foi apreendida no local e, com eles, houve a apreensão de um revólver calibre 32 municiado.

O menor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Alvorada, para as medidas cabíveis. Já o outro indivíduo, que foi baleado durante a troca de tiros, foi socorrido ao Hospital municipal.

