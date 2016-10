-Homem é baleado no Vale do Rio Pardo após agredir a mulher e tentar atacar policiais militares

Um homem foi baleado após agredir a companheira durante uma discussão, em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo. Vizinhos do casal ouviram a confusão e chamaram a polícia.

O agressor estava armado com uma faca e tentou ferir os agentes, que atiraram contra ele. As balas atingiram uma das pernas e o abdômen do suspeito, que foi encaminhado a um hospital.

