Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem com um bebê no colo são atropelados em Botucatu, (SP). Nas imagens é possível ver que o homem atravessa a rua na faixa de pedestre com a criança no colo quando os dois são atingidos pelo veículo vermelho. Com impacto, o bebê é lançado para cima e cai no chão. As vítimas sofreram ferimentos leves. O caso ocorreu no sábado (16).