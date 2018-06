A Justiça do Rio de Janeiro condenou Renato Peixoto Leal Filho, 45 anos, a sete anos de prisão por contaminar, propositalmente, mulheres com o vírus HIV. Morador da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e soropositivo, ele foi acusado por duas vítimas de manter relações sexuais sem preservativo com ambas com o objetivo de transmitir o vírus.

Deixe seu comentário: