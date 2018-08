O Ministério Público ofereceu denúncia à Justiça contra Luís Felipe Manvailer, 32 anos, por homicídio qualificado, cárcere privado e fraude processual. Ele é suspeito pela morte da esposa, no dia 22 de julho. Após sofrer agressões, ela caiu do apartamento do casal, no quarto andar de um edifício em Guarapuava (PR).

