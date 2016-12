Homem é detido ao tentar pular muro da casa de Temer em São Paulo

Um homem foi detido na manhã deste domingo (11) ao tentar pular o muro da casa do presidente Michel Temer, no Alto de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, segundo a Polícia Militar. A assessoria de imprensa da corporação, informou que o homem foi detido com um pedaço de madeira que usou para “danificar” o portão.

Michel Temer viajou de Brasília para São Paulo, onde tem residência e onde a família dele mora, na noite de sexta-feira (9). Ele embarcou de volta pra Brasília no fim da manhã deste domingo (11) para uma reunião de emergência com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco, secretário do Programa de Parceria de Investimentos, no Palácio do Jaburu.

A Polícia Militar não deu detalhes sobre o homem detido e nem informou se ele agiu sozinho ou se estava acompanhado. O suspeito foi encaminhado para o 14º Departamento de Polícia, em Pinheiros, onde, de acordo com a PM, o caso foi registrado como dano e perturbação do sossego. (AG)

Comentários