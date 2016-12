Homem Ã© detido por danificar o portÃ£o da casa de Temer, em SÃ£o Paulo

Um homem, de 44 anos, foi detido na manhã deste domingo (11), por danificar o portão da casa do presidente Michel Temer, em Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A informação é da Secretaria da Segurança Pública.

Policiais militares faziam o patrulhamento de rotina quando perceberam um tumulto em frente a uma residência. O homem falava palavras desconexas e, com um pedaço de madeira, bateu duas vezes no portão, ainda de acordo com a pasta.

Após o ocorrido, ele foi encaminhado ao 14° Departamento de Polícia, em Pinheiros, onde assinou um termo e depois foi liberado. O caso foi registrado como dano e perturbação do sossego.

A secretaria não deu detalhes sobre o homem detido. Nem informou se ele agiu sozinho ou se estava acompanhado.

Temer, que estava em São Paulo desde a noite da última sexta-feira (9), voltou para Brasília, no fim da manhã deste domingo.

