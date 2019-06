Homem é detido por transportar sem autorização barco de mais de R$7 milhões em caminhão

Um homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira (12) por transportar um barco avaliado em R$7 milhões de forma irregular. O condutor foi avistado na BR 290, em Gravataí, dirigindo em velocidade extremamente baixa, devido ao peso da carga. Uma pessoa estava dentro da embarcação no momento em que o veículo era transportado. Os agentes da PRF alertaram sobre o risco de colisão com estruturas da rodovia, devido a altura do barco, mas o homem foi retido por portar uma autorização para o transporte do bem com medidas menores do que as reais.

