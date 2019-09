Na manhã deste de sábado (07) o corpo de um homem foi encontrado caído no acostamento da ERS 332, próximo à subestação da Eletrobras em Tapera, no noroeste do estado.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Brigada Militar estiveram no local, atendendo a ocorrência. O corpo foi identificado como de Pedro Rudimar dos Santos, de 42 anos. A suspeita é de que o homem tenha sido atropelado durante a madrugada. Agora a Polícia Civil de Soledade vai investigar as circunstâncias do incidente.

