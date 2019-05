Homem é encontrado morto com cinco tiros na cabeça em bairro da zona sul de Porto Alegre

Um homem foi encontrado morto, com cinco tiros na cabeça, na Estrada Vila Maria, região sul de Porto Alegre, na madrugada desta quarta-feira (29). Até o momento, não se sabe quais as motivações para o assassinato e a identificação da vítima. O departamento responsável do Instituto Geral de Perícias e a Polícia Civil trabalham para realizar o reconhecimento da identidade da indivíduo e dos envolvidos no crime. O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

Deixe seu comentário: