Homem é encontrado morto em praça na zona norte de Porto Alegre

Um homem foi encontrado morto no bairro Jardim Itú-Sabará, na zona norte de Porto Alegre, na manhã deste sábado (28). O corpo da vítima, que ainda não foi identificada, estava em uma praça próxima à Rua Dona Adda Mascarenhas de Moraes, ponto conhecido por ser frequentado por usuários de drogas.

O homem estava com ferimento no rosto, provavelmente causado por um golpe de pedra, já que havia um tijolo partido ao meio, pontiagudo, ao lado do corpo. Havia manchas de sangue na pedra também. Conforme a Polícia Civil, a morte deve ter ocorrido durante a madrugada, possivelmente durante uma briga.

