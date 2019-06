Homem é encontrado morto em São Leopoldo com pés e mãos amarrados e saco plástico na cabeça

Um corpo foi encontrado em meio a entulhos, na manhã deste domingo (23), na Estrada do Quilombo, no bairro Campestre, em São Leopoldo, no Vale do Sinos.

A vítima que ainda não foi identificada estava com pés e mãos amarrados, e tinha um saco envolvendo a cabeça, a polícia já concluiu que se trata de um assassinato. A causa da morte ainda não foi descoberta.

Segundo a Brigada Militar, não havia marcas de tiros. O DML e Delegacia de Homicídios de São Leopoldo investigam o caso para saber se o o crime foi cometido no local ou se o corpo foi apenas deixado no local.

