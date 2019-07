Homem é encontrado morto no Rio Taquari

Um homem foi encontrado morto no Rio Taquari neste domingo (21). O cadáver estava próximo ao Porto dos Brudas, preso a galhos. O Corpo de Bombeiros Militares de Lajeado retirou o corpo do local.

A identidade da vítima ainda não foi relevada, nem a causa da morte. No local onde o corpo foi encontrado, havia poças de sangue. A Polícia trabalha em conjunto com o Instituto Geral de Perícias para descobrir mais informações.

