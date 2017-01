Homem é esfaqueado em tentativa de assalto no Trensurb

Um passageiro foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto dentro de um vagão do Trensurb na estação São Leopoldo, no Vale do Sinos, nesta terça-feira (17). Os golpes foram desferidos nas duas mãos da vítima de 35 anos, o nome não foi divulgado, e seu estado de saúde é estável.

Após conseguir assaltar um passageiro, o criminoso tentou roubar um segundo homem, que reagiu e foi esfaqueado. O assaltante pulou para os trilhos e começou a correr em direção a Novo Hamburgo. A polícia isolou a região e conseguiu deter o suspeito entre as estações Rio dos Sinos e Santo Afonso.

