Homem é espancado até a morte após tentar estuprar uma mulher

Um homem de 30 anos foi espancado até a morte após ser identificado como suspeito de uma tentativa de estupro. Segundo a polícia, ele havia fugido de uma delegacia, onde estava preso e iria responder por mais três abusos.

A polícia estava à procura do suspeito e cumpriria mandado de prisão contra ele quando foi surpreendida pela notícia de sua morte. O homem foi tentar estuprar uma mulher no dia anterior e os populares revoltados com a tentativa do crime, o mataram a pauladas e pedradas.

A polícia já identificou algumas pessoas que participaram do linchamento e deve ouvir algumas testemunhas. Uma equipe do Instituto Médico Legal foi acionada para fazer a remoção do corpo do homem. O caso aconteceu no município de Campo Maior, no Piauí.

