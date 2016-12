O corpo de um homem foi encontrado esquartejado, no final da noite desta terça-feira (27), no bairro Passo das Pedras, na Zona Norte de Porto Alegre. Moradores da região acionaram a Brigada Militar após um tiroteio perto da avenida 10 de Maio.

Partes do cadáver estavam dentro de um carrinho de mão. Ao lado do corpo havia um Gol incendiado com registro de roubo. Segundo a Polícia Civil, o crime teria relação com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso.

