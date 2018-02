Homem é flagrado transportando 700 quilos de carne sem refrigeração em uma rodovia na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou nesta quarta-feira (07) que flagrou um motorista transportando cerca de 700 quilos de carne e derivados sem refrigeração na BR-158, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Durante fiscalização, os policiais abordaram uma S10 com placas de Quaraí que transitava pela rodovia, no início da noite de terça-feira (06). Ao vistoriarem a caminhonete, encontraram os alimentos.

Segundo o motorista do veículo, os produtos foram adquiridos em Santa Maria e seriam transportados até Quaraí. A mercadoria foi retida e encaminhada à Vigilância Sanitária.

