Homem é linchado até a morte após atropelar e matar duas crianças da mesma família

Duas crianças da mesma família foram mortas após um atropelamento em Saracuruna, na Baixada Fluminense, no Rio. A mãe das crianças sofreu ferimentos e foi levada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Um homem que estava em um modelo Gol vermelho e, segundo populares, apresentava sinais de embriaguez, foi linchado por pessoas que se revoltaram com o acidente e morreu com três tiros.

Execução.

Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O carro dele foi incendiado antes da chegada da Polícia Militar. A polícia está investigando a autoria do disparo. O caso está a cargo da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. A polícia ainda não divulgou o nome das vítimas. (AG)

