Homem é morto durante assalto a residência no litoral Norte do Estado

Um morador de Cidreira, no litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi morto durante um assalto em sua residência na madrugada deste domingo (02). Quatro criminosos invadiram a casa da vítima, identificada como João Artur Lopes dos Santos, segundo a Brigada Militar.

O homem acordou e foi verificar a situação após o alarme disparar. Os bandidos acabaram atirando contra o morador e fugiram com objetos da casa. A esposa do homem não foi ferida. Ele chegou a ser socorrido mas não resistiu.

