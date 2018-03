Homem é morto em tiroteio em frente ao hospital Conceição, na Capital

Uma briga entre ambulantes em frente ao Hospital Nossa senhora da Conceição, Zona Norte de Porto Alegre, na tarde desta sexta-feira (9), terminou com um morto e duas pessoas feridas. O autor do disparo foi morto pela polícia. Uma viatura passava no local quando a confusão começou. Os policiais deram voz de prisão ao homem, que não acatou e tentou reagir.

Uma das vítimas, o homem alvo da agressão ficou ferido. Ele foi internado no Hospital Cristo Redentor, mas não corre risco de vida. Uma mulher que passava pela rua também foi atingida. Ela está no Hospital Nossa Senhora da Conceição, e apresenta quadro estável. Outros suspeitos de participaram da briga foram detidos.

