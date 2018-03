Homem é morto em Viamão

Um homem foi morto na tarde dessa quarta-feira durante um assalto a uma loja de conserto de celulares em Viamão. De acordo com a polícia, três criminosos invadiram o local pouco depois do meio-dia e anunciaram o assalto. Um atendente da loja reagiu, tomou a arma de um deles e atirou. Um dos suspeitos morreu e os outros dois fugiram do local sem levar nada.

