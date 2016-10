Homem é morto na frente das filhas em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho

Um homem foi morto a tiros na frente das suas filhas, de 6 e 9 anos, na noite desta sexta-feira (21), na rua Treze de Abril, no Centro de Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho. Ele estava em seu carro com as crianças quando foi atingido durante uma troca de tiros entre ladrões e a Brigada Militar.

Os criminosos haviam assaltado uma residência e foram perseguidos pela polícia. Houve tiroteio e a vítima ficou no meio do fogo cruzado. Os bandidos conseguiram fugir. As crianças não se feriram. A origem dos disparos que mataram o homem será investigada.

