Homem é morto pelo próprio filho de 14 anos

Um homem foi morto pelo próprio filho de 14 anos quando o jovem deu início a um tiroteio próximo uma escola. Jeffrey Osborne, 47 anos, foi encontrado morto em sua casa e as autoridades policiais suspeitam que ele tenha sido assassinado pelo próprio filho. Segundo as investigações sobre do crime, o jovem – que ainda não foi identificado – foi para uma escola de ensino básico perto de sua residência e abriu fogo no parquinho, atingindo dois garotos de 6 anos e uma professora.

Garoto será julgado.

Uma testemunha disse que o suspeito pulou a cerca do parquinho e gritou: “Eu odeio minha vida”. Ele fez essa declaração antes de começar a disparar. A situação só não foi pior porque um bombeiro, em seu horário de folga, passava pelo local e conseguiu imobilizar o jovem. O garoto vai ficar preso até a sua primeira audiência na Justiça. O caso ocorreu na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

