No início da manhã dessa quarta-feira, um apenado do regime semiaberto em São Leopoldo foi encontrado morto nas imediações da estação do Trensurb no Centro do município. De acordo com a Brigada Militar, o homem foi vítima de disparos de arma de fogo. A sua identidade não havia sido informada até o final da noite.

Deixe seu comentário: