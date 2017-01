Homem e mulher sÃ£o mortos a tiros em Carazinho

Um homem e uma mulher foram mortos a tiros por volta das 22h20min na noite desta quinta-feira (12) em Carazinho, no Norte do Estado. Eles chegavam ao bairro Planalto quando foram abordados por dois criminosos e atingidos pelos disparos. O homem dava carona para a mulher e as vítimas se conheciam, mas não mantinham um relacionamento. Uma espingarda calibre 12 foi usada no crime. A polícia acredita que seja um caso de execução e apura a autoria e a motivação.

Comentários