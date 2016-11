Homem é preso acusado de espancar um tubarão até a morte

Um homem foi preso após “socar até a morte’”um tubarão martelo na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo a polícia, uma testemunha denunciou o caso e relatou que dois homens retiraram o animal de 2,5 metros do mar e começaram a esmurrá-lo sem motivo.

“O homem colocou a mão esquerda em volta da cabeça do tubarão, e passou a esmurrar o animal repetidas vezes no estômago”, afirmou Robert Petty, testemunha ocular da agressão em seu depoimento. Segundo ele, após agredirem o animal, os dois homens o arrastaram pela praia, sentaram uma criança em suas costas e tiraram fotos.

“Os dois homens então puxaram o tubarão para dentro d’água e tentaram revivê-lo, aparentemente sem sucesso”, disse Patty. Quando questionado pela polícia, o homem acusado, que foi identificado como Granger Ray Wooten, admitiu ter tirado o tubarão da água, mas negou a agressão.

De acordo com um dos policiais, Wooten depois alegou que estava dando socos no estômago do tubarão para ajudá-lo a respirar, como em um procedimento de ressuscitação médica. O corpo do animal foi encontrado pela polícia sob um píer.

Wooten foi acusado de roubar e matar uma espécie cuja pesca é proibida, e seu julgamento está marcado para o dia 7 de dezembro. Aparentemente, nenhuma acusação foi feita contra o outro homem envolvido no caso.

Comentários