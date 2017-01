Durante patrulhamento de rotina, agentes da Guarda Municipal de Porto Alegre detiveram no início da tarde desta sexta-feira um assaltante no interior do Parque da Redenção. Ele foi flagrado enquanto roubava um casal mediante ameaça com uma faca.

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado na avenida João Pessoa. Com antecedentes criminais, ele foi encaminhado à área judiciária e autuado por roubo. Os pertences foram recuperados e devolvidos às vítimas.

