Homem Ã© preso apÃ³s agredir mulher em pÃºblico

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na tarde de sábado (17), após agredir a funcionária de um clube da cidade de Três Corações, em Minas Gerais (a 312 quilômetros de Belo Horizonte).

Imagens da agressão foram divulgadas em redes sociais e mostram o momento em que a segurança terceirizada Edvania Nayara, 23, é abordada pelo homem, identificado como o empresário Luiz Felipe Neder Silva, 34. Em seguida, o agressor dá um soco no rosto da segurança. A funcionária então cai no chão e leva um chute na altura da cabeça. Só então ele se afasta.

Segundo um empregado do Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército do Atalaia, onde aconteceu a agressão, a segurança havia tentado apartar uma briga entre Silva e sua mulher. Ambos estavam no local para participar de uma festa e haviam se desentendido. Testemunhas relatam que, antes de agredir Nayara, o homem já havia batido também na companheira – que o boletim de ocorrência identifica como a delegada Ana Paula Kich Gontijo.

De acordo com a Polícia Civil, foi aberto um inquérito para investigar o caso. Silva foi preso e transferido para um presídio em Três Corações, suspeito de lesão corporal grave. No momento da prisão, sua mulher havia deixado o clube, mas entrou em contato com a delegacia horas depois para prestar depoimento.

Em 2007, o rapaz já havia sido preso em Minas Gerais, acusado de homicídio, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Ele respondia em liberdade.

As imagens da agressão deste fim de semana causaram comoção nas redes sociais. Uma página foi criada no Facebook em apoio à segurança, enquanto grupos de WhatsApp e de Facebook passaram a divulgar o suposto endereço e telefone de Silva, que teve seus perfis excluídos da internet.

