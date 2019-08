Homem é preso após assaltar pedestre em Porto Alegre

Um homem de 27 anos foi preso neste sábado (17), após ser encontrado por Agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupo operacional da Guarda do município. Após ser acionada por populares, a guarnição começou a fazer um patrulhamento pelo local para localizar o indivíduo que havia roubado uma mulher.

Durante buscas na região, o suspeito foi localizado e com ele os agentes encontraram aparelhos celulares e outros objetos. Ainda conforme a Romu, a vítima reconheceu o suspeito como autor do roubo e, ao final do registro da ocorrência, o celular foi restituído. O homem foi detido e encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA).

