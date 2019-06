Homem é preso após causar acidente em Marques de Souza, no Vale do Taquari; bebê de sete meses está entre as vitimas fatais

Um homem foi preso neste domingo (23), em Marques de Souza, no Vale do Taquari, após causara um acidente que deixou dois mortos e três feridos. Entre os mortos está um bebê, de sete meses, que morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, de 42 anos, colidiu frontalmente contra um Chevette que estava na pista contraria. O acidente aconteceu no KM 328 da BR-386. O condutor teria invadido a pista contrária.

No Chevette, estava um homem de 35 anos que conduzia o veiculo, ele morreu no local. Sua esposa, de 35 anos, os filhos do casal e um jovem de 17 anos também ficaram feridos e estão em observação médica. Todos eram moradores de Canoas, na Região Metropolitana, e estavam à caminho do interior do estado.

O condutor que causou o acidente foi preso e se recusou a receber atendimento médico e realizar o teste do etilômetro. Ele foi preso por homicídio qualificado de trânsito, com agravante por aparentar sinais de embriaguez. O homem já possuía antecedentes criminais por lesão culposa no trânsito.