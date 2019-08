Homem é preso após fingir ser policial federal e enganar dez mulheres em quatro Estados

Um homem foi preso após fingir ser policial federal e enganar dez mulheres em quatro Estados. Ele saía de casa todo dia vestindo o uniforme da PF (Polícia Federal), andava armado e de tempos em tempos passava uma semana fora de casa em operações, as quais narrava nos mínimos detalhes. Foi assim que Daniel Lopes da Silveira, 38, atuou por ao menos três anos antes de ser preso pela PF. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Carinhoso, educado, protetor e queria formar uma família – até que algum problema acontecesse e ele precisasse de uma ajuda financeira, normalmente de milhares de reais. O homem então começava a ficar explosivo, ciumento, agressivo, o que fazia as mulheres terminarem o relacionamento.

Daniel foi preso no último dia 24 de julho, no shopping Morumbi em São Paulo, segundo o relato de vítimas. O caso foi revelado pelo jornal Zero Hora.

Hoje detido na carceragem da PF em Porto Alegre, ele já havia sido preso uma vez e é acusado de estelionatos em ao menos quatro Estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São cerca de dez vítimas identificadas até aqui, com prejuízos que variam de R$ 15 mil a R$ 30 mil por pessoa, segundo a investigação.

Apesar de ele ter admitido se passar por policial federal, a defesa nega que o objetivo fosse obter dinheiro. “O Daniel nunca se apresentou como policial federal. Com o passar do tempo, quando questionado sobre sua profissão, daí então ele dizia ser PF, mas não utilizava desse artifício para conseguir dinheiro”, diz sua advogada, Josiane Schambeck.

Ela também afirma que as quantias devidas eram apenas dívidas: “Ele pedia emprestado e acabava não conseguindo saldar. Porém tais dívidas devem ser dirimidas na esfera cível, no ponto de vista da defesa”, alega ela, que entrou com um pedido de liberdade do cliente. A história que mulheres que conviveram com ele contam, porém, é diferente.

Uma delas afirma que o conheceu pelo Instagram em março de 2017. Disse que ele se apresentou como policial federal, conversam por um período. Namoravam, conversou com a mãe, conheceu o filho.

A certa altura, ela, que é servidora pública estadual, decidiu pesquisar o nome do namorado no Portal da Transparência, mas não o encontrou. Daniel explicou que estava afastado por medidas administrativas e, até que o processo acabasse, ia vender um terreno que tinha em Gramado (RS) para ficar mais tranquilo financeiramente.

Daniel começou a ficar agressivo e ciumento. Chegou a pegá-la pelo cabelo e pelo braço porque ela estaria dando mais atenção à irmã do que a ele em seu aniversário. Também ligava para parentes ameaçando matá-la. Isso tudo durou apenas alguns meses, e ela terminou a relação em setembro.

Começou a puxar pessoas próximas ao ex para cobrar o prejuízo de cerca de R$ 40 mil. Achou uma prima nas redes sociais, que na verdade não era parente dele, e sim filha de uma outra vítima. Aí a ficha começou a cair, mas o sentimento era de impotência, relatou a mulher.

Ela só tomou coragem depois que conheceu quase uma dezena de outras mulheres que passaram pela mesma situação. Hoje elas têm um grupo no WhatsApp para dividir suas histórias e aflições, mas algumas não aguentaram o sofrimento de reviver o caso e acabaram saindo.

Outra vítima chegou a relatar que viviam como um casal normal. Até que um dia ele apareceu com uma história de um contêiner com roupas apreendidas pela PF. Ele queria comprar o tal contêiner e revender as mercadorias, usando o lucro para adquirir os móveis da nova casa. Ela acabou emprestando R$ 15 mil, mas depois ele disse que a compra não deu certo. Ela nunca mais veria o dinheiro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

